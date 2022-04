Geridderd: lintjes voor (dorps)vrijwilliger en zangpedagoog uit Groningen

Vandaag krijgen 3026 burgers een koninklijke onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zo ook winkel-eigenaresse Eka Wildeman-Olthof uit Meedhuizen en zangeres Lucia Meeuwsen uit Uithuizen.

Elf burgers worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De andere 3015 personen worden in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Dit meldt het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het percentage vrouwen dat dit jaar koninklijk onderscheiden wordt ligt iets hoger dan in vorig jaren. Toen waren 35 procent van de onderscheidden burgers vrouw, tegenover 39 procent dit jaar. Van alle personen die een koninklijke onderscheiding krijgen, komen er 59 uit het Caribisch deel van ons land. De lintjes worden vandaag opgespeld door burgemeesters in Nederland en gezaghebbers en gouverneurs in het Caribische deel van het koninkrijk.

Plaatselijke voetbalvereniging

Onder de onderscheidden burgers in Groningen vallen onder meer Troefmarkt-eigenaresse Eka Wildeman-Olthof

uit Meedhuizen en zangeres, musicus en (musical) actrice Lucia Meeuwsen uit Uithuizen. De winkel van Wildeman-Olthof speelt een belangrijke rol in het dorp. Daarnaast is zij vrijwilliger bij de plaatselijke voetbalvereniging, de Stichting Vrienden Dorpsdraaimolen en de Stichting Dorpsherberg Lanting. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hedendaagse klassieke muziek

Lucia Meeuwsen was zangpedagoog aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij verzorgde concerten in binnen- en buitenland. De zangeres staat bekend om haar interpretatie van hedendaagse klassieke muziek. In 2014 werd zij ernstig ziek, waarna zij zeven jaar lang meedeed aan diverse experimenten en de ziekte uiteindelijk overleefde. In deze periode bleef Meeuwsen zingen voor publiek. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau.

Hier vind je de namen van de gedecoreerden:

Je vindt een overzicht door op jouw gemeente te klikken op onderstaande kaart:

