Gewapend met piston staat Annika op de Herebrug: ‘Het is een erg handige plek’

indebuurt GroningenWie over de Herebrug wandelt, ontkomt niet aan de koffiegeur die uit het blauwe busje van Annika Klingenberg kringelt. Iedere voorbijganger die zin heeft in een smaakvolle opkikker, kan terecht bij deze onderneming op wielen.

‘Revista Coffee’ prijkt er op het busje dat ze kocht met Henry, een vriend met wie ze samen de zaak bestierd. Iedere ochtend parkeert een van twee de Peugeot op de Herebrug. Dit is de standplaats van de ‘koffiebus’. ,,Het is een erg handige plek. Er komen hier veel mensen Groningen binnen en er zijn geen andere cafés in de buurt. Bovendien is hieronder een plek waar mensen kano’s huren. Die komen daarna hier wel eens voor een bakje koffie”, zegt de Duitse Annika.

Op eigen benen

,,Wil je zelf eigenlijk ook iets drinken?”, vraagt ze vanachter haar machine. Niet veel tellen later zet ze een cappuccino neer, waar ze ogenschijnlijk achteloos een prachtig bloemetje van melk in tovert. ,,Ik heb hiervoor bij MASMAS gewerkt, een koffiezaak in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Daar heb ik veel kunnen oefenen. De passie voor koffie was er toen ook, maar groeide pas echt tijdens corona. Toen ben ik me er enorm in gaan verdiepen”, vertelt de bevlogen barista. ,,Niet veel later ontstond het idee om samen met Henry iets op te starten. We gingen aan de slag en in juli vorig jaar stonden we hier ons eerste kop koffie te verkopen.”

Het aantal mensen dat bleef hangen bij de blauwe Peugeot nam in de loop van het jaar toe. Annika is blij met het aantal klanten dat ze heeft. Ook de vaste kliek koffiedrinkers groeit. Alleen in de koudere maanden is het wat rustiger, omdat niemand dan op het terras voor de bus plaatsneemt. De huur voor de standplaats en het terras ligt rond de 350 euro per maand. ,,Daar zit ook een plek bij het water bij in. Hier vlakbij, onderaan de trap. Vrienden organiseren daar wel eens een feestje of kledingevenement. De koffie wordt dan hier gekocht. Een handige ruil dus.”

Eerlijke bonen

De bonen van Revista Coffee zijn ingekocht bij koffieboeren uit verschillende contreien. Iedere drie weken probeert Annika een andere soort. ,,De smaak ervan heeft te maken met allerlei factoren. Het land, wanneer de bonen zijn geoogst, waar ze zijn geroosterd, de hoogte van waar ze groeien, enzovoort. Dat maakt het ook zo interessant. Je hebt hierdoor oneindig veel verschillende smaken. Die variatie mis ik een beetje in de Groningse koffiezaken.” Verder let ze er goed op hoeveel de boeren overhouden aan de handel. ,,Sommigen krijgen bar weinig voor hun product. Daarom willen we hierover volledige transparantie.”

Annika combineerde tot voor kort haar onderneming met de Bachelor Kunst, Cultuur en Media. Die rondde ze onlangs af. ,,Ik kon het altijd prima naast elkaar doen omdat ik vooral in het weekend werkte. Voorlopig blijf ik hier nog staan met het busje. In ieder geval tot Henry, die in zijn laatste jaar zit, ook klaar is met zijn studie.” Wat Annika dan gaat doen, weet ze nog niet. ,,Het liefst iets in de richting van mijn studie. Het organiseren van cultuurevenementen lijkt me erg leuk. En ja, de koffie daar maak ik dan natuurlijk zelf, haha.”

