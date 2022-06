Gewonde bij woningbrand Hoogezand, kat gered

Economie groeit in alle regio’s, Haarlemmer­meer voorop

De economie is in het eerste kwartaal van 2022 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De regio’s Haarlemmermeer, Zeeuws-Vlaanderen en Amsterdam hebben de hoogste groeipercentages, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

24 mei