Graffiti op talloze objecten op Ameland: drietal uit Ten Boer bekent vandalisme

COA: 'Ter Apel' raakt vol, maar niemand hoeft buiten te slapen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel in de nacht van maandag op dinsdag helemaal vol zit. Er worden zelfs enkele tientallen mensen meer opgevangen dan het officieel maximale aantal van 2000. Maar het COA denkt niet dat er mensen buiten zullen moeten slapen of midden in de nacht zullen moeten verhuizen naar andere plaatsen in het land, zoals vorige week gebeurde.

16 mei