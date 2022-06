Gratis tampons en maandverband: gemeente Groningen bespreekt voorstel Comité Vrouwenstrijd Groningen

Gratis tampons, maandverband en andere menstruatieproducten in openbare toiletten en gemeentelijke gebouwen in de stad. Dat stelt Comité Vrouwenstrijd Groningen voor aan de gemeenteraad van Groningen. De raad gaat vanavond in gesprek over het voorstel.

Comité Vrouwenstrijd Groningen is een samenwerking van politieke jongerenorganisaties ROOD Groningen, CJB Groningen en DWARS Groningen. De jongerenorganisaties willen met het aanpakken van de menstruatiearmoede een deel van de armoedeproblemen in Groningen oplossen.

‘Wij vragen om kosteloze toegang tot menstruatieproducten in openbare toiletten en toiletten in gemeentelijke gebouwen’, zegt het comité in de aanvraag om het onderwerp menstruatiearmoede op de raadsagenda te zetten. ‘Dit is een kleine moeite om mensen het dagelijkse leven makkelijker te maken.’

Het comité krijgt vanavond de gelegenheid om het idee van gratis menstruatieproducten toe te lichten. Vervolgens spreken de politieke partijen in de raad en het college van B&W zich uit over het idee. De raad bepaalt daarna of en hoe het voorstel wordt aangenomen.