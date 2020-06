Green Day komt volgend jaar alsnog naar Stadspark in Groningen

Schonere stranden: ballonnen oplaten in steeds meer Groningse gemeenten verboden

9 juni In een jaar tijd is het aantal gemeenten dat een verbod op het oplaten van ballonnen heeft ingesteld verdubbeld. Dat meldt Stichting De Noordzee. Goed nieuws voor zeezoogdieren, vogels en vissen. Die kunnen de ballonnen aanzien voor voedsel en raken vaak verstrikt in de ballonlinten.