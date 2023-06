Groningen Rocks: Een stad vol creativiteit, muziek en urban vibes

Stikstoffa­briek Zuidbroek deze herfst in gebruik

De stikstoffabriek in Zuidbroek, die een belangrijke rol speelt in de sluiting van het Groningenveld, kan waarschijnlijk per 1 oktober van dit jaar in gebruik worden genomen. Dat heeft Gasunie Transport Services (GTS) aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw laten weten.