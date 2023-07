Groningen uitvindershoofdstad van provincie Groningen: meeste octrooien per hoofd van de bevolking

COA: In Ter Apel blijft het druk, maar niemand hoeft buiten te slapen

In het Groningse Ter Apel hoeft vooralsnog geen asielzoeker te slapen op een stoel of in de buitenlucht, zoals vorige zomer. Wel zit de locatie ‘min of meer continu’ op de toppen van de bezetting, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag.