Groningen verbiedt alcohol in glas en blik tijdens Koningsdag- en nacht

Het verbod geldt vanaf vanavond 19.00 uur en is van kracht tot donderdagochtend 06.00 uur.

Koningsdagvierders Amsterdam mogen één blikje lauw bier per persoon bij zich hebben

Wel toegestaan is alcohol in plastic bekers die niet kunnen versplinteren. Voor supermarkten betekent dat feitelijk een verbod op de verkoop van alcohol tijdens de feestelijkheden. Ook bezorgdiensten mogen geen alcoholhoudende dranken in glas en blik bezorgen binnen de Diepenring.