Groninger krijgt taakstraf van 120 uur na steekpartij, slachtoffer ook veroordeeld

Vluchtelin­gen­Werk: breng mensen Ter Apel naar opvang Oekraïners

Het is “met alles wat gaande is in Ter Apel” niet langer houdbaar om opvangplekken specifiek voor vluchtelingen uit Oekraïne vrij te houden, zo zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk donderdag. De organisatie pleit voor het opheffen van de scheiding van vluchtelingen die nu nog wordt gehanteerd en vindt dat de mensen vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Groningen naar de beschikbare opvangplekken moeten worden gebracht. Het aantal vrije bedden voor Oekraïners ligt nu rond de 9000, terwijl het aanmeldcentrum in Ter Apel al langer gebukt gaat onder de instroom en beperkte uitstroom van asielzoekers.

19 mei