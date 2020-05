Groningers zijn het zat en zamelen geld in voor Chun, de man die niet bestaat

VideoEen aantal mensen uit Groningen is een crowdfundingactie begonnen voor stadsgenoot Chun Shen Yan. Met de actie willen de initiatiefnemers 15.000 euro inzamelen. Geld is nodig voor procedures om de 32-jarige Chun aan een verblijfsvergunning te helpen.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De actie is dinsdag begonnen. Woensdagochtend hadden al 150 mensen een donatie gedaan voor in totaal 3600 euro.

Deze krant publiceerde in januari een verhaal over Chun, de man die niet bestaat. Hij kwam als kind via mensensmokkel vanuit China naar Nederland waar hij te werk werd gesteld in een restaurant. Na tussenkomst van de politie belandde hij via een aantal omwegen in Groningen.

Voor Nederland bestaat hij niet

Jarenlange pogingen om te kunnen terugkeren naar China mislukten omdat China hieraan niet wil meewerken. Pogingen om een verblijfsvergunning te krijgen voor Nederland liepen eveneens op niets uit omdat Chun niet kan aantonen wie hij is. Voor Nederland bestaat hij niet.

Deze situatie duurt inmiddels zestien jaar. Naar aanleiding van het artikel in Dagblad van het Noorden zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. Een oplossing heeft dit niet gebracht. Ook pogingen van onder anderen oud-burgemeester Peter den Oudsten een oplossing te vinden, liepen op niets uit. Chun is afhankelijk van liefdadigheid. Hij mag niet werken, is niet verzekerd en heeft geen rechten.

Sleutel bij de IND

De sleutel ligt in handen van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Deze dienst, een onderdeel van het ministerie van justitie en veiligheid, wil niet reageren op de kwestie. In Nederland leven enkele tientallen mensen in vergelijkbare omstandigheden als Chun.