Gronings marineschip onderschept vier drugstransporten in Cariben, 4800 kilo drugs in beslag genomen

Kustwacht Caribisch gebied onder­schept bijna 2900 kilo drugs

De kustwacht in het Caribisch gebied heeft deze week in de buurt van Bonaire twee drugstransporten onderschept. Het gaat om bijna 2900 kilo aan drugs en dertien opvarenden zijn aan de politie overgedragen, meldt de kustwacht donderdagavond. Daarmee komt het totaal aantal in beslag genomen drugs dit jaar op 8500 kilo.

12 augustus