Groningse agent die ruzie wilde sussen in buik getrapt, man (19) uit Haren aangehouden

Van der Burg: gesprekken over crisis Ter Apel gaan morgen verder

Het spoedoverleg met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de grote problemen bij de aanmeldlocatie in Ter Apel heeft nog geen nieuwe besluiten opgeleverd. De zorgen zijn ‘goed onder de aandacht gebracht’ en worden in het crisisoverleg van woensdag verder besproken, meldt zijn woordvoerder. Bij het aanmeldcentrum slapen steeds meer mensen buiten in het gras, omdat binnen geen plek meer is.

19 juli