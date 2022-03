Groningse Allard is in Polen en het Oekraïense Lviv om te helpen

Twee weken terug kwam Allard met het idee om een inzamelingsactie te starten. Hij riep Groningers op om spullen langs te komen brengen die vluchtelingen hard nodig hebben. “Van slaapzakken tot medicijnen, flesjes water en houdbaar voedsel. Alles konden we gebruiken.”

Bus vol goederen

De verwachting van Allard en zijn vrienden was dat ze met één bus vol goederen naar de Poolse grens zouden rijden, maar dat pakte anders uit. “De inzamelingsactie was een groot succes, we zijn met drie volle bussen naar de Poolse grens gereden.”

Eenmaal aangekomen bij de Poolse grens kwamen ze al snel tot de conclusie dat dit niet de ideale plek was om de spullen af te leveren. “Veel vluchtelingen staan nog aan de Oekraïense grens en als ze eenmaal in Polen zijn dan reizen ze zo snel mogelijk weer verder. We deelden mueslirepen uit en gaven de baby’s en kinderen een knuffeltje, maar we wilden meer doen.”

Poolse grens

Bij de Poolse grens staan er volgens Allard complete sporthallen vol met goederen die de vluchtelingen kunnen gebruiken. “Maar,” vertelt hij. “Als het voor de grens blijft hangen, dan komt het niet goed terecht. Via via werden we gevraagd of we wilden helpen om de spullen naar Lviv in Oekraïne te brengen. Daar zijn vluchtelingen en militairen die het hard nodig hebben.”

In een konvooi reden de Groningers samen met andere helpers achter elkaar aan richting Lviv, de eerste grote stad vanaf de Poolse kant. “Vanuit daar gaan de spullen direct naar het front en steden zoals Kiev en Charkov.”

Vluchtelingen

De komende dagen zijn ze nog in Lviv. “Als we heen en weer gaan om nieuwe spullen te halen dan nemen we ook vluchtelingen mee richting de Poolse grens. Dat zijn vooral kwetsbare mensen, zoals zwangere vrouwen. Die hoeven dan niet nog uren met de bus.”

Oorlogsgebied

Of Allard en zijn vrienden hebben getwijfeld om het oorlogsgebied in te gaan? “Nee, het kwam op ons pad en voelde iets wat we moesten doen. We zijn hier gekomen om dienstbaar te zijn, om wat te kunnen betekenen. Tuurlijk hangt er een dreiging, vooral vanuit lucht, maar de grondtroepen zijn hier nu nog zo’n 400 kilometer vandaan.”

Allard haalt veel steun uit zijn geloof. “Ik ben christelijk en heb echt het gevoel dat ik hier moet zijn. Ik ervaar een zegen van god, dat is voor ons belangrijk en daardoor ervaar ik veiligheid en rust om dit werk te kunnen doen.”

Waardevolle contacten

De afgelopen dagen hebben ze veel waardevolle contacten opgebouwd. “Die wil ik allemaal overzichtelijk maken, zodat anderen die hierheen gaan hier ook gebruik van kunnen maken. Wij gaan waarschijnlijk zaterdag weer terug.”

Ook helpen?

Je kunt de actie van Allard volgen via Instagram, hier zie je bijvoorbeeld ook hoe ze vluchtelingen attenderen op mensenhandelaren. Wil je doneren? Dat kan via stichting Seek Justice op NL47INGB0007669158. Gijs van stichting Seek Justice gaat de hulp coördineren als Allard en zijn vrienden weer naar Nederland gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.