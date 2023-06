Groningse BBB: landbouwakkoord nodig voor plan landelijk gebied

met poll Onzeker­heid blijft na gesneuveld landbouwak­koord: ‘Honderden boeren zijn er klaar mee en laten zich uitkopen’

In grote onzekerheid doorgaan met boeren of laten uitkopen en ermee stoppen? Voor die keuze staan veel boeren nu het landbouwakkoord is gesneuveld. ,,Alleen al in Salland zijn over een jaar honderden boeren verdwenen.”