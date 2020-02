Groningse Dhani Hoekstra zit diep in de aardbevingsellende en gaat in hongerstaking

Uitslaande brand in Partyboer­de­rij 't Hof van Scharmer; brandweer redt woonhuis

3 februari De brandweer heeft de vanochtend in Partyboerderij ‘t Hof van Scharmer in Scharmer uitgebroken brand onder controle. Ze is er bovendien in geslaagd het woonhuis te behouden. Bij de brand raakte niemand gewond. Dat meldt Dagblad van het Noorden.