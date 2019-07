Groningse flatbewoonster gooit huisraad van dertiende verdieping naar beneden

Hersenbloe­ding verwoest Tjallings leven: collega’s halen 60.000 euro op voor droomhuis

10 juli Emiel en Sonja zijn net de dag ervoor getrouwd als ze het afschuwelijke nieuws horen: collega Tjalling heeft een hersenbloeding en herseninfarct gehad en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee weken later ligt Tjalling daar nog steeds, zijn toekomst is onzeker. Afgelopen weekend zijn Emiel en Sonja een crowdfundingsactie begonnen. Op het moment dat dit verhaal verschijnt staat de teller al op 60.000 euro. ,,Het is gewoon niet te bevatten.’’