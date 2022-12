Door indebuurt GroningenKramen vol met comfortfood, schattige kerstversiering en als je geluk hebt ook nog een levende kerststal: wij houden van kerst! Gelukkig barst het in Groningen van de kerstmarkten om alvast in de sfeer te komen. We zetten de Groningse kerstmarkten in 2022 op een rijtje.

WinterWelVaart

WinterWelVaart is uitgegroeid tot hét winterevenement van de stad Groningen. Met sfeervol verlichte, historische schepen en heel veel kraampjes vol leuke spullen.

Info: Vrijdag 16 december 17.00-00.00 uur (wintermarkt tot 22.00 uur), zaterdag 17 december 12.00-00.00 uur (wintermarkt tot 22.00 uur), zondag 18 december 12.00-18.00 uur. Te bezoeken aan de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A en de entree is gratis.

Vegan kerstmarkt bij EM2

Dé 100% plantaardige kerstmarkt van Nederland! Net als voorgaande jaren kan je rekenen op een buitenruimte met gezellig knisperende vuurtjes, vegan glühwein, foodtrucks en warme chocolademelk.

Een sfeervolle binnenruimte met een kerstmarkt, live muziek en genoeg ruimte om gezellig te zitten. Dé plek om te smullen van heerlijke vegan lekkernijen terwijl je daarnaast duurzame en (h)eerlijke kerstcadeaus voor familie, vrienden en natuurlijk jezelf kunt aanschaffen.

Info: Zondag 18 december vanaf 12.00 uur bij EM2 aan de Suikerlaan 6. Entree is gratis.

Kerstmarkt Hoornse Meer

Er staan ruim twintig kramen met allerlei leuke dingen. Van kerstkaarten tot kerststukjes en van sieraden tot mutsen, hier kun je gegarandeerd lekker shoppen! Op de kerstmarkt Hoornse Meer is de buurtboomgaard aanwezig met eigen gemaakte producten. Hier kun je snert, een broodje warme wordt of warme glühwein kopen.

Info: Zaterdag 10 december 2022 van 10.30 tot 16.30 uur op het S. Allendeplein.

Kerstmarkt Dorpshuis Hoogkerk

In Hoogkerk kun je dit jaar ook terecht voor je kerstinkopen. De markt vindt plaats in het Dorpshuis en is dus helemaal overdekt. Lekker warm! Binnen vind je verschillende kramen met allerlei leuke cadeautjes.

Info: De kerstmarkt vindt plaats op zondag 11 december van 14.00 tot 18.00 uur. Het dorpshuis in Hoogkerk vind je aan de Zuiderweg 70.

Zweedse kerstmarkt

De Zweedse Kerstmarkt zet zich bewust anders neer dan kerstmarkten die we gewend zijn. Er is veel aandacht voor Scandinavisch design, het is genieten van kanelbullar en (hoe kan het ook anders) Zweedse gehaktballetjes.

Info: Zaterdag 10 en zondag 11 december van 10.00 tot 17.00 uur bij De Suikerfabriek. Entree is 9 euro.

Kerstplaza

Als vanouds staat MartiniPlaza weer vol met attracties en is het twaalf dagen lang een enorme pretfabriek. Op de kerstkermis betaal je anders dan op een gewone kermis. Er is één entreeprijs; de toegangskaart geeft recht op één gratis bezoek aan alle attracties en shows. En natuurlijk is alles in kerstthema!

Info: Kerstplaza is van 25 december 2022 tot 8 januari 2023 van 11.00 tot 19.00 uur in MartiniPlaza. Entree is 3 tot 15 euro per persoon.

