Groningse school krijgt woedende telefoontjes na racistische huiswerkopdracht

Toch nog een beetje Stones in Groningen met fototen­toon­stel­ling in Der Aa-kerk

10:42 De komende tijd staat de Der Aa-Kerk in Groningen in het weekeinde volledig in het teken van de Rolling Stones. De fototentoonstelling Gimme Shelter - The Stones in beeld is dan te zien. Op één voorwaarde: een recente negatieve coronatest.