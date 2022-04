Groningse studenten krijgen 1000 euro jaarlijkse toelage terug

Het gaat om studenten die de internationale opleiding voor fysiotherapie volgden aan de hogeschool. Zij moesten onder meer deze toelage betalen vanwege de vertaalkosten van de Engelstalige opleiding, het extra administratief werk en extra studentbegeleiding. LSR-voorzitter Bas van ‘t Hek is blij dat “de Hanze zelf ook inziet dat de toelage niet gevorderd had mogen worden en de studenten volledig compenseert”.

In principe mogen noodzakelijke kosten voor een opleiding niet doorgerekend worden aan de studenten, stelt de LSR. Er zijn enkele uitzonderingen, maar de in rekening gebrachte kosten vallen daar niet onder. “Los daarvan moeten extra kosten voor studenten proportioneel zijn. En 1000 euro per student per jaar is dat zeker niet”, aldus Van ‘t Hek.