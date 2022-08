Grote brand bij afvalbedrijf in Groningse Leek onder controle, geen gewonden

De loods waarin het vuur is begonnen, kan volgens een woordvoerder van de brandweer als verloren worden beschouwd. De brandweer besloot de loods gecontroleerd uit te laten branden, om rookoverlast voor de omgeving te beperken. De brand sloeg over op spullen die buiten opgeslagen stonden. Daaraan grenzend staat nog een loods, ook van Hummel Recycling. Het is gelukt die te behouden, zegt de woordvoerder.

Grote hoeveelheid rook

Waardoor de brand is ontstaan, is nog onbekend. Niemand is gewond geraakt. Om Hummel Recycling heen zitten meerdere andere bedrijven. Mensen konden daar enige tijd niet naar binnen vanwege de brand, aldus de woordvoerder. De omliggende bedrijven zijn nog niet te bereiken per auto vanwege de slangen van de brandweer die er liggen. Te voet zijn de bedrijven wel bereikbaar, geeft de woordvoerder aan.