Grote expositie van DC Comics-attributen komt naar Groningen

DC Comics is de uitgeverij van strips als Batman, Superman en Wonder Woman. Er zijn rond al deze personages talloze grote films gemaakt. Tot de hoogtepunten van de tentoonstelling behoren het pak van de Joker dat Jack Nicholson droeg in de Batman-film uit 1989, de cape van Superman die Christopher Reeve droeg en de Batmobile uit de twee films over de vleermuisman die regisseur Joel Schumacher in de jaren negentig maakte. Ook is er artwork te zien van een Superman-film met Nicolas Cage die uiteindelijk nooit gemaakt werd.

De kaartverkoop voor de expositie, die in elk geval tot eind september in het Forum blijft, is van start gegaan. Er wordt maar een beperkt aantal bezoekers per dag toegelaten. The Art of DC was eerder lange tijd te zien in onder meer Tokio en Londen.