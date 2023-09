Gruno 4 wint van VVK 2 (zat)

Nieuwe aanpak moet verster­king erfgoed Groningen versnellen

Eigenaren van erfgoed in de provincie Groningen krijgen zelf de regie bij de versterking van hun panden in het door aardbevingen getroffen gaswinningsgebied. In Stedum is een nieuwe aanpak gepresenteerd die moet zorgen voor het behoud van monumenten. Demissionair staatssecretarissen Gunay Uslu (Cultuur) en Hans Vijlbrief (Mijnbouw) gaven samen met verantwoordelijk gedeputeerde Susan Top het startsein voor het proefproject bij een pastorie in het Groningse dorp.