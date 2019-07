Herdenkingsactie voor 100.000 verbrande kippen Kiel-Windeweer in centrum Groningen

Bulkgoederen

,,Het is niet alleen een herdenking, maar ook bedoeld als aandacht voor alle stalbranden,” meldt fractievoorzitter Ankie Voerman. ,,Dieren worden eigenlijk behandeld als bulkgoederen en daar willen we aandacht aan besteden.” Hoeveel mensen op de actie afkomen, is volgens haar nog niet duidelijk.

Bang voor kritiek op de herdenking die specifiek voor dieren is, is Voerman niet. ,,Wij komen net zo hard voor mensen als voor dieren op. Of het nu gaat om gerechtigheid voor mensen, of gerechtigheid voor dieren, we doen overal aan mee.”