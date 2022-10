Herfstvakantie voor scholieren in noorden, drukte op weg verwacht

Uitje in eigen land

In de herfstvakantie is met name een uitje in eigen land populair, ziet de ANWB, maar de verwachting is dat er ook Nederlanders naar Frankrijk gaan, waar er door stakingen nu brandstoftekorten zijn bij tankstations. De afgelopen dagen zijn er zeker 350 meldingen binnengekomen bij de ANWB van Nederlanders die in het land zijn gestrand. De ANWB raadt reizigers die naar Frankrijk gaan aan de tank bij de grens in België of Luxemburg nog eens vol te gooien om nare verrassingen te voorkomen.