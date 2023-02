‘Het hart blijft kloppen in het UMCG’, Kinderhartcentrum bedankt met projectie voor steun

De projectie is een initiatief van Vrijwilligers en Vrienden UMCG en de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG. ,,Gisteren ontvingen we goed nieuws voor onze patiënten uit Noord- en Oost-Nederland. daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar we begrijpen ook dat dit grote impact heeft op de andere centra en hun patiënten”, zo schrijft het Universitair Medisch Centrum Groningen op haar Facebook. ,,We bedanken iedereen voor hun steun!”