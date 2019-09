'Het was zó raar': student Berk kreeg een mes in z'n nek op Gronings terras

Hij is heel, héél blij dat z’n vriend Anne Clerc zo snel reageerde, zo schrijft Dagblad van het Noorden. „Anders was het denk ik heel anders met mij afgelopen.” Dan had Berk Kaykanat (26) nu niet kunnen navertellen hoe hij op het terras van De Drie Gezusters plotseling met een mes was aangevallen.

„We waren gewoon een biertje aan het doen”, vertelt Berk, een masterstudent aan de NHL Stenden die oorspronkelijk uit Turkije komt. „Er kwam een totaal onbekende man op ons af. Volgens mij vanaf mijn rechterkant, Anne zag het beter dan ik. En toen werd ik in m’n nek gestoken.”

Een onbekende man met grijs haar

Geen waarschuwing. Geen woordenwisseling. Geen idee wie de man met het mes is. „Ik had ‘m nog nooit gezien. Hoe hij eruitzag? Grijs haar, een wat oudere man, ik denk een jaar of zestig. Wat ik zo raar vond: hij zei helemaal niets.” Het klinkt bizar, maar het ging echt zo: van het ene op het andere moment viel de man de twee studenten aan.

Wonder boven wonder lijkt Berk weinig aan de steekpartij overgehouden te hebben. „Ik moest naar het ziekenhuis en daar hebben ze m’n wond gehecht. Nu zit ik thuis en doe ik even rustig aan, maar pijn doet het niet echt meer.” Dat hij er zo goed vanaf kwam, is te danken aan Anne, zegt hij. Die trok de man bliksemsnel van Berk af, over hun tafeltje heen. Daarbij raakte hij zelf gewond aan zijn hand.

‘Op een terras? Dat durf ik even niet zo goed meer’

Anne zou even later verklaren dat de messentrekker ‘een verwarde indruk maakte.’ De politie heeft donderdagochtend laten weten dat de dader 67 jaar oud is. Het motief is nog niet precies bekend, maar een terreurdaad wordt uitgesloten.