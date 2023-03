Het weer wordt warmer in Groningen

Rutte na meireces naar Kamer voor debat over parlemen­tai­re enquête Groningen

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort voor het eerst de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Dat zal dan wel in commissieverband zijn. Pas na de meivakantie wordt ook minister-president Mark Rutte naar de Kamer geroepen voor een plenair debat.