Holland Norway Lines viert eerste afvaart van Groningen naar Noorwegen

Dit werd vandaag gevierd door Holland Norway Lines tijdens de opening van de nieuwe terminal in de Groningse haven. De cruiseferry vaart drie keer per week tussen de Eemshaven en het Noorweegse Kristiansand. De terminal werd geopend door burgemeester van het Hogeland Henk Jan Bolding. Driehonderd genodigden, waaronder Cas König (CEO van Groningen Seaports), waren aanwezig bij de feestelijkheid. Zij kregen rondleidingen op het schip van Holland Norway Lines. Inmiddels hebben ongeveer 80.000 mensen voor de komende maanden een ticket geboekt. De vaarverbinding werd eind vorig jaar aangekondigd.

,,Met deze nieuwe lijn verbinden we twee regio’s en twee landen", reageert Bart Cunnen, CEO Holland Norway Lines. ,,Daarnaast bevorderen we de infrastructuur voor de ondernemers in beide landen. Het opent een wereld vol nieuwe ervaringen en mogelijkheden.”



De dienst hoopt in 2026 of 2027 twee schepen te kunnen gebruiken die emissievrij varen. Het huidige schip wordt naar eigen zeggen zoveel mogelijk verduurzaamd.