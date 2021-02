Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen mag volgens contract imago van China niet beschadigen

Dat meldt de NOS, die het contract in handen heeft.

De hoogleraar is in dienst bij de RUG, maar wordt voor de helft betaald door een organisatie die volgens de NOS banden heeft met de Chinese overheid, het Groningen Confucius Instituut. Het contract van de hoogleraar werd in 2014 getekend en vorig jaar met 5 jaar verlengd. De Chinese partner kan de aanstelling van de hoogleraar contractueel eenzijdig opzeggen als zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ,de Chinese wet serieus overtreden of het imago van China zware schade toebrengen”.

Academische vrijheid

,,Deze overeenkomst spoort niet met de academische vrijheid,” zegt Rob de Wijk, hoogleraar internationale relaties en veiligheid aan de Universiteit Leiden, tegen de NOS. De Wijk noemt het naïef van de RUG om akkoord te gaan met de voorwaarden. Het universiteitsbestuur in Groningen spreekt de Wijk tegen en zegt dat de academische vrijheid niet onder druk staat door het contract. Ook zou het minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de hoogte zijn van het contract. De universiteit benadrukt ook dat het salaris van de hoogleraar gewoon via de RUG wordt uitbetaald. Ook is de RUG verantwoordelijk voor zijn functioneren.

Een groeiende groep RUG-studenten roept op de banden tussen de universiteit en de hoogleraar te verbreken. Een petitie van studenten, alumni en ouders werd al 200 keer ondertekend. Een deel van de handtekeningen komen van Chinese studenten, die anoniem willen blijven uit vrees voor hun veiligheid.

Confucius Instituut

Confucius instituten zijn over de hele wereld verspreid om de Chinese taal en cultuur te verspreiden, zo ook in Groningen. De organisaties staan onder beheer van de Chinese staat, in combinatie met een lokale universiteit. De instituten zijn al jaren doelwit van felle kritiek in onder meer Duitsland, Canada, België en de VS. Begin 2019 maakte de universiteit Leiden bekend te stoppen met het huisvesten van een Confucius Instituut. Maastricht beschikt ook over een Confucius Instituut.

Directeur Xuefei Knoester-Cao van het Groningen Confucius Instituut bestrijdt de aantijgingen. De beweringen in de petitie noemt zij onder meer ‘nepnieuws’.