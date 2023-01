Hoogleraar: ‘Verstandig om Groningenveld op waakvlam te houden’

Docent RUG ziet klimaatac­ti­vist harder aangepakt worden dan boer: ‘Ik zet hier vraagte­kens bij’

Dat enkele aanhangers van Extinction Rebellion zijn opgepakt in de aanloop naar een mogelijke demonstratie die mogelijk morgen plaatsvindt is ‘een vrij fors middel, daar zet ik vraagtekens bij. Bovendien lijkt de aanpak van klimaatactivisten steviger te zijn dan de aanpak van boerenprotesten.’ Dat is de indruk van Berend Roorda, die zich als docent bij de Rijksuniversiteit Groningen heeft gespecialiseerd in demonstratierecht.

27 januari