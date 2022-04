Hoogte hek bij homo-ontmoetingsplek Glimmermade is te hoog, stichting maakt bezwaar

Vijftig jaar homostrijd aan de IJssel: van potenramme­rij tot roze golf in Deventer

In museum de Waag in Deventer staat vooral kunst, maar vanaf 14 november is er een bijzonder uitstapje: een verhalenexpositie over een halve eeuw homostrijd aan de IJssel. Deventer had 50 jaar geleden het eerste regionale COC. ,,Dat was een startpunt van een belangrijke beweging voor heel Oost-Nederland.”

