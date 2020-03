Horeca verrast Voedselbank Groningen met liters melk, kilo’s zalm en kip, taarten, sla en tomaten

Liters melk, kilo’s zalm en kip, taarten, sla, tomaten. ,,Zonde om weg te gooien’’, zegt Jasper van Nes (32) die samen met zijn compagnon drie Doppio’s runt, twee in Groningen en eentje (net nieuw) in Leeuwarden. Ook deze koffiezaken zitten op slot. ,,We moeten er het beste van maken’’, zegt Van Nes. ,,We maken liever mensen blij dan dat we al die producten weggooien.’’

De Voedselbank is blij met het gebaar van Doppio. De telefoon gaat er voortdurend. Niet alleen horecazaken bieden hun voorraad aan, ook schoolkantines en bedrijfskantines, zoals die van de Hanzehogeschool, de rechtbank en het Noorderpoort.

Kleinste Albert Heijn van de stad

Ook de kleine vestiging van supermarkt Albert Heijn in het UMCG geeft z’n hele inventaris aan de Voedselbank. De piepkleine supermarkt moet dicht nu het UMCG zo weinig mogelijk bezoekers over de vloer kan en wil hebben.

Voorzitter Ulfert Molenhuis van de Voedselbank is blij met de gulle giften. Afgelopen vrijdag schrok hij zich een ongeluk toen er niets restte voor zijn organisatie die eten verstrekt aan de allerarmsten. Zo’n 800 gezinnen in de stad en zo’n 2750 huishoudens in de hele provincie kloppen structureel aan bij de Voedselbank omdat ze van enkele tientjes in de week moeten rondkomen.

Vrees voor langdurig hamsteren

,,Doordat zo veel mensen hamsteren, houden supermarkten niets over voor ons. We werden vrijdag en zaterdag direct met de neus op de feiten gedrukt, we moesten tellen wat we nog hadden. Vandaag (maandag, red.) is het iets beter. Dat hamsteren gaat vrees ik nog wel even door.’’

Restaurant Feithhuis kookt dagelijks voor Voedselbank

Hij is daarom blij met de afspraak die hij met de Maripaan Groep heeft gemaakt. De eigenaar van de meeste Jumbo-supermarkten in het Noorden is ook eigenaar van restaurant ‘t Feithhuis hartje stad. De keuken daar gaat zes dagen per week 600 tot 1000 maaltijden per dag bereiden voor klanten van de Voedselbank. Die betalen er 2,50 euro per maaltijd voor.