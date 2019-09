Hugo (14) heeft een beperking en voetbalt in de eredivisie

UPDATE Zeker drie gewonden bij steekpar­tij op Grote Markt in Groningen, slachtof­fer in nek gestoken

11:39 Op het terras van de Drie Gezusters op de Grote Markt in Groningen zijn woensdagavond drie mensen neergestoken. Een verdachte is aangehouden. De politie heeft een steekwapen in beslag genomen.