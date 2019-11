Iggy Pop, The Script, Passenger en Kensington komen naar Stadspark Live 2020

Grote namen

Podiumbeest Iggy Pop

Iggy Pop groeide op in een trailerpark nabij Detroit. Nadat hij als drummer in enkele bands speelde, richtte hij eind jaren ‘60 The Stooges op waarmee hij een blauwdruk maakte voor de latere punkmuziek. Iggy Pop staat te boek als ‘the godfather of punk’. Nummers als I wanna be your dog en No fun uit. Vervolgens werd hij onder de hoede genomen door David Bowie met wie hij de hits Lust for life, The passenger en China Girl maakte. Later scoorde Iggy Pop hits met Candy en Real Wild Child.