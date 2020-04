In 10 dagen verliezen zoons beide ouders, stel nam van elkaar afscheid met videobellen

Dit is de intensive care van het UMCG in tijden van corona: ‘Een surrealis­ti­sche ervaring’

12 april In een korte video laat filmmaker Perrie Hoekstra zien hoe het UMC Groningen corona-patiënten verzorgt. Hij nam onder meer een kijkje op de verpleegafdeling en de intensive care. Hoekstra werkt bij de afdeling communicatie van het ziekenhuis. ,,Dit is een bijzondere periode, voor het ziekenhuis. Dat wilden we graag vastleggen in deze film.”