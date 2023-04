In Groningen bewolkt vanochtend

Ruime Kamermeer­der­heid onder­schrijft analyse en conclusies van enquêterap­port Groningen

De Tweede Kamer onderschrijft in grote meerderheid ‘de analyse, conclusies en aanbevelingen’ van het eindrapport van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Dat staat in een motie, ingediend door VVD’er Jeroen van Wijngaarden, die door het overgrote deel van de partijen mede is ondertekend.