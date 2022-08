In totaal drie mensen vanuit Ter Apel naar ziekenhuis

Groep Asielzoe­kers uit Ter Apel tijdelijk opgevangen in sporthal­len in Apeldoorn

Ongeveer 150 asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel worden de komende dagen in Apeldoorn opgevangen. De gemeente daar zet bedden voor ze neer in de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark. Ze mogen er maximaal vier nachten blijven, daarna gaan ze door naar een andere opvanglocatie.

