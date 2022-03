Ingebroken bij Groninger die vluchtelingen ophaalde uit Roemenië

Een van de Groningers die thuis Oekraïense vluchtelingen opvangt is Richard Roossien. Een week geleden haalde hij een man, een vrouw, twee dochters en een oma op uit Roemenië, waar ze heen waren gevlucht. Bij thuiskomst in Groningen bleek dat er was ingebroken. Dat schrijft RTV Noord.