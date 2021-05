Intercity botst op auto, één persoon ‘zeer ernstig’ gewond

Verdachte van moord op Groningse Els Slurink in 1997 ‘kende haar niet’

12 mei Verdachte Jahangir A., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in 1997 in Groningen, kende de 33-jarige vrouw naar eigen zeggen niet. Dit heeft hij verklaard bij de politie, bleek woensdag bij een inleidende zitting in de rechtbank in Groningen.