Januari toch écht winters: sneeuw in noorden van het land

De zeer zachte januarimaand eindigt dan toch écht winters: het sneeuwt! In de provincies Drenthe en Groningen daalden de vlokjes vanuit de hemel neer op de straten en de daken. Het is natte sneeuw, maar blijft op sommige plekken toch aardig liggen.

Het is een gezicht dat voor velen als een verassing komt in een maand die in de top 10 staat van warmste januarimaanden sinds 1901. Op Twitter werd de hashtag ‘sneeuw’ al gauw een trending topic. Een enkeling sprak gekscherend al van een ‘horrorwinter'.

Spijtig genoeg is de sneeuwpret van korte duur. Later vanmiddag neemt de buienactiviteit gestaag af. Komende nacht is het overwegend droog, met kans op onweer.