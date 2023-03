Jongen die FC Groningen-speler Jetro Willems sloeg in juni voor kinderrechter

Jongen verdacht van slaan FC Groningen-voetballer Jetro Willems

Een minderjarige jongen is in Groningen aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt tijdens een wedstrijd een speler van FC Groningen te hebben geslagen, meldt de politie. Jetro Willems kreeg een klap tijdens een handgemeen tussen fans en spelers van de thuisclub. Het duel tussen FC Groningen en sc Heerenveen werd hierop stilgelegd. Ook een andere man is in de Euroborg aangehouden, hij wordt verdacht van mishandeling.