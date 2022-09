Jongeren gooien vuurwerkbom onder politieauto: agenten lopen mogelijk gehoorschade op

Ministerie biedt excuses aan na afslaan hulpaanbod stichting INLIA voor Ter Apel

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden aan de Stichting INLIA omdat geen gebruik is gemaakt van hulp bij de opvang van asielzoekers. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na onderzoek van onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. Pointer meldt dat INLIA sinds juni bij herhaling heeft aangeboden kinderen en andere kwetsbaren op te vangen, maar het ministerie ging daar niet op in. ,,Dit is gewoon niet goed gegaan”, zegt het ministerie.

11 september