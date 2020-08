Joodse gedenksteentjes verdwenen onder asfalt bij werkzaamheden in Haren

OM eist behande­ling voor Groninger met fascinatie voor explosie­ven: ‘Ik was fout bezig’

12:08 Het was een hobby waar de 26-jarige F.S. uit Groningen obsessief mee bezig was: het maken van buskruit, flitspoeder en vuurwerk. Een levensgevaarlijke hobby, stelde de officier van justitie donderdagochtend in de rechtszaal. De man moet zich, zo vindt het Openbaar Ministerie, laten behandelen en zich houden aan een serie afspraken. Doet hij dat niet dan wachten hem vijftien maanden celstraf.