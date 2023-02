Journalist Geert-Jan Laan die Lockheed-affaire rond prins Bernhard onthulde overleden

Hulporgani­sa­tie naar ombudsman om afpakken tenten Ter Apel: ‘In strijd met mensenrech­ten’

Hulporganisatie MiGreat dient een klacht in bij de Nationale ombudsman over het afpakken van tenten van mensen die gedwongen buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel einde afgelopen zomer. MiGreat dient de klacht in samen met de organisatie Doorbraak, meldt de hulporganisatie vandaag. Eerder bij de gemeente Westerwolde en de politie ingediende klachten over de kwestie zijn volgens MiGreat niet in behandeling genomen.

