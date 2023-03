Kans op lichte sneeuw en bewolking in Groningen vanochtend

Meer Joden vermoord tijdens Holocaust in Groningen dan gedacht

In vijf Groningse gemeenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog meer Joden vermoord dan eerder gedacht. Minder dan 10 procent van de Joodse bevolking in Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland heeft de oorlog overleefd, zo komt naar voren uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een groot verschil met het landelijke beeld: gemiddeld overleefde 27 tot 29 procent van de Joden in Nederland de Holocaust.