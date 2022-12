Kans op winterse buien neemt vooral in het noorden toe, ook lokale gladheid verwacht

Vandaag staan er enkele buien op het programma die later op de dag mogelijk overgaan in hagel of natte sneeuw. Het wordt zo’n 6 graden maar tijdens felle buien kan het kwik zakken tot een graad of 2. In de nacht naar morgen neemt de kans op winterse neerslag toe. Vooral in het noorden van het land kan het wit kleuren. Omdat de temperatuur ‘s nachts mogelijk onder het vriespunt duikt kunnen natte wegen glad worden.