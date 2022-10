Keepersproblemen FC Groningen voor duel met PSV

Kabinet negeerde reeks waarschu­win­gen over Groningse subsidie: ‘Schaam de ogen uit mijn kop’

Het vorige kabinet is op verschillende manieren en ruim van tevoren gewaarschuwd dat het potje met verduurzamingssubsidie die Groningers begin dit jaar konden aanvragen, niet genoeg gevuld was. Dat geeft premier Mark Rutte toe in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Op de dag dat het nieuwe kabinet aantrad, stonden duizenden Groningers urenlang in de rij voor de subsidie. Terwijl de commissaris van de Koning René Paas de onderhandelaars van het nieuwe kabinet nog waarschuwde toen zij in Groningen waren om te onderhandelen.

