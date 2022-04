Kijkers Mr. Frank Visser verbazen zich over op straat plassende René

In het Groningse Wehe - Den Hoorn hebben Anja en Martin ruzie met hun buurman René over de kapotte dakkapel op hun gezamenlijke dak. Anja en Martin zouden het materiaal kopen en René zou het dak repareren, maar nadat hij zijn eigen kant had gemaakt, kapte hij er mee. En dus zitten Anja en Martin al drie jaar met een kapotte dakkapel en slapen ze noodgedwongen beneden in de woonkamer.

Er is meer aan de hand dan een dakkapel. Zo hebben de buren ruzie over de harde muziek die René draait en is die op zijn buurt weer boos over de houtkachel van Anja en Martin. Ook is Martin volgens hem een alcoholist, maar Anja noemt Martin, die zo'n tien alcoholische versnaperingen per dag drinkt, een ‘standaarddrinker.’