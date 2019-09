Kim uit Winschoten wint als jongste winnares ooit 100.000 euro in Miljoenenjacht

Inspectie en tuchtcolle­ge: Verpleeg­huis in Delfzijl mocht 80-jarige vrouw laten verhonge­ren

21 september De 80-jarige Geeske Heeg overleed vorig jaar in verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl aan verhongering en uitdroging. Haar arts had beter moeten onderzoeken waarom ze niet at en dronk. Maar de klachten van de nabestaanden zijn verder ongegrond verklaard.